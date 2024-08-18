Netanyahu'nun yazlığı Hizbullah radarında! Keşif İHA'sı İsrail savaş uçaklarını havalandırdı

18 Ağustos 2024 17:07 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 17:26

Ukrayna 120 binden fazla asker yığdı! Belarus sınırı 'hiç olmadığı kadar mayınlı'

Ukrayna 120 binden fazla asker yığdı! Belarus sınırı 'hiç olmadığı kadar mayınlı'

İsrail, Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerinden Fuat Şükrü'yü ve Hamas lideri İsmail Haniye'yi öldürmesinin ardından intikam saldırılarına karşılık tetikteyken yaşanan ''keşif İHA'sı'' olayıyla sarsıldı. Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kayseriye'deki (Caesarea) yazlığı, Hizbullah'ın keşif İHA'sının radarına girdi.

HİZBULLAH'IN İHA'SINA KARŞILIK İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI

İsrail Deniz Kuvvetleri, Netanyahu'nun yazlığının açıklarında uçan cismi donanmalarına ait bot ile tespit etti. Uçan cismin Hizbullah tarafından gönderilen keşif İHA'sı olabileceğinden şüphelenen İsrail ordusu, bölgeye savaş uçakları gönderdi.

İsrail'in savaş uçakları, bölgede herhangi bir İHA tespit edemedi. Hizbullah'ın İHA'sı olduğu düşünülen cismin uçuşu esnasında Netanyahu'nun yazlığında olmadığının ise altı çizildi.

GÖRÜNTÜLER SERVİS EDİLEBİLİR

İsrailli yetkililer ise Netanyahu'nun sahil kenarındaki yazlığının görüntülerinin gelecekte yayımlanmak üzere çekilmeye çalışıldığını düşünüyor.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada "Bunun yanlış bir alarm olduğu belirlendi." ifadesine yer verildi.