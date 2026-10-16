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Dünya
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 15:54

Netflix’e 170 milyon dolarlık büyük şok! Baby Reindeer dizisi başlarına bela oldu

Netflix’te gerçek bir hayat hikayesinden esinlenilen popüler dizi Baby Reindeer’da yepyeni bir gelişme yaşandı. Gerçek hayattaki kişi Fiona Harvey kendisinin tacizci olarak gösterildiğini iddia ederek Netflix’e dava açtı. Mahkeme Netflix’in davanın düşürülmesine yönelik talebini reddedince, Harvey bir adım daha ilerledi.

Avatar
Editor
 Asya Güney
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Netflix’e 170 milyon dolarlık büyük şok! Baby Reindeer dizisi başlarına bela oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 15:54

Gerçek bir hayat hikâyesinden esinlenerek diziye uyarlanan ’in popüler yapımı Baby Reindeer, yayımlandığı günden bu yana çeşitli tartışmalarla gündeme geldi. Dizide Martha karakterine yer verilmesinin ardından gerçek hayattaki kişi Fiona Harvey, kendisinin tacizci olarak gösterildiği gerekçesiyle Netflix’e dava açtı.

HABERİN ÖZETİ

Netflix’e 170 milyon dolarlık büyük şok! Baby Reindeer dizisi başlarına bela oldu

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Netflix'in popüler dizisi Baby Reindeer, gerçek hayattaki Martha karakterine ilham veren Fiona Harvey tarafından tacizci olarak gösterildiği iddiasıyla 170 milyon dolarlık tazminat davasıyla karşı karşıya kaldı.
Dizide Martha karakteri, komedyen Donny'yi taciz etmekten suçlu bulunup dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.
Fiona Harvey, gerçek hayatta hüküm giymediğini ve dizideki karakterin kendisini yansıtmadığını belirtmektedir.
Netflix'in davanın düşürülmesi yönündeki talebi reddedilmiş ve dava süreci devam etmektedir.
Harvey, dizinin kendisinde travmaya yol açtığını ve isminin karalandığını iddia ederek 170 milyon dolar tazminat talep etmektedir.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Netflix’e 170 milyon dolarlık büyük şok! Baby Reindeer dizisi başlarına bela oldu

HAPİS CEZASINA KARŞI ÇIKTI

Büyük ilgi gören dizide Jessica Gunning’in canlandırdığı Martha karakteri, komedyen Donny’yi taciz etmekten suçlu bulunarak dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Fiona Harvey ise gerçek hayatta herhangi bir suçtan hüküm giymediğini ve hapse girmediğini belirterek dizideki karakterin kendisini yansıtmadığını dile getirdi.

Netflix’e 170 milyon dolarlık büyük şok! Baby Reindeer dizisi başlarına bela oldu

NETFLIX’İN DAVASI REDDEDİLDİ 

Netflix’in davanın düşürülmesine yönelik talebi reddedilince dava süreci bir adım daha ilerledi. Harvey’nin avukatı Richard Roth, yaptığı açıklamada Netflix’in davanın görülmesini engellemek için elinden geleni yaptığını öne sürdü. Roth, Netflix’in önce federal bölge mahkemesine başvurduğunu, ancak talebinin reddedildiğini, ardından yaptığı itirazın da sonuçsuz kaldığını belirtti.

Netflix’e 170 milyon dolarlık büyük şok! Baby Reindeer dizisi başlarına bela oldu

HERKESİ GÜLDÜREN DİZİ HARVEY’E BÜYÜK BİR TRAVMA BIRAKTI

Öte yandan dizinin yayınlanmasının ardından evden çıkamayacak kadar travma geçirdiği söylenen Harvey, dizide kendi adının karalandığı ve gerçeği yansıtmadığı iddiasını öne sürerek, 170 milyon dolarlık bir tazminat talep ediyor. Davanın sonucu ise merak konusu.

 

ETİKETLER
#netflix
#Baby Reindeer
#Martha
#Fiona Harvey
#Richard Roth
#Dünya
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