Netflix’e 170 milyon dolarlık büyük şok! Baby Reindeer dizisi başlarına bela oldu

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İstanbul
Gerçek bir hayat hikâyesinden esinlenerek diziye uyarlanan Netflix’in popüler yapımı Baby Reindeer, yayımlandığı günden bu yana çeşitli tartışmalarla gündeme geldi. Dizide Martha karakterine yer verilmesinin ardından gerçek hayattaki kişi Fiona Harvey, kendisinin tacizci olarak gösterildiği gerekçesiyle Netflix’e dava açtı.
Büyük ilgi gören dizide Jessica Gunning’in canlandırdığı Martha karakteri, komedyen Donny’yi taciz etmekten suçlu bulunarak dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Fiona Harvey ise gerçek hayatta herhangi bir suçtan hüküm giymediğini ve hapse girmediğini belirterek dizideki karakterin kendisini yansıtmadığını dile getirdi.
Netflix’in davanın düşürülmesine yönelik talebi reddedilince dava süreci bir adım daha ilerledi. Harvey’nin avukatı Richard Roth, yaptığı açıklamada Netflix’in davanın görülmesini engellemek için elinden geleni yaptığını öne sürdü. Roth, Netflix’in önce federal bölge mahkemesine başvurduğunu, ancak talebinin reddedildiğini, ardından yaptığı itirazın da sonuçsuz kaldığını belirtti.
Öte yandan dizinin yayınlanmasının ardından evden çıkamayacak kadar travma geçirdiği söylenen Harvey, dizide kendi adının karalandığı ve gerçeği yansıtmadığı iddiasını öne sürerek, 170 milyon dolarlık bir tazminat talep ediyor. Davanın sonucu ise merak konusu.