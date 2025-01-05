New Orleans saldırganı Shamsud-Din Jabbar’la ilgili dikkat çeken ABD ve Avrupa detayı!

05 Ocak 2025 20:03 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 20:13

New Orleans saldırganı Shamsud-Din Jabbar’la ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bölgeyi kana bulayarak korku ve paniğe neden olan saldırganın ABD ve Avrupa'da daha önce kullanılmamış bir bileşimle patlayıcı ürettiği ortaya çıktı…

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ABD basınının üst düzey emniyet yetkililerine dayandırdığı haberlerde, ABD'nin Louisiana​ eyaletine bağlı New Orleans​ şehrinde yılbaşı gecesi saldırı düzenleyen Shamsud-Din Jabbar'ın ABD ve Avrupa'da daha önce hiç kullanılmamış bir bileşimle patlayıcı​ ürettiği belirtildi.

“DAHA ÖNCE HİÇ KULLANILMAMIŞ”

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrinde yılbaşı gecesi pikapla kalabalığın arasına dalan Shamsud-Din Jabbar'ın saldırıda kullanmak üzere nadir bir bileşimle el yapımı patlayıcı (EYP) hazırladığı ortaya çıktı. ABD basınının üst düzey emniyet yetkililerine dayandırdığı haberlerde, Jabbar'ın hazırladığı EYP​'lerin ABD ve Avrupa'da daha önce hiç kullanılmamış bir bileşimle hazırlandığı ifade edildi.

Haberlerde, saldırıda patlamayan EYP'lerin daha önce ABD ya da Avrupa'da hiçbir terör saldırısında kullanılmamış bir patlayıcı bileşimiyle oluşturulduğu belirtilerek, Jabbar'ın patlayıcı bileşimi nasıl öğrendiği ve bunu nasıl oluşturduğunun henüz bilinmediği aktarıldı.

AĞIR BİLANÇO: 14 ÖLÜ, 35 YARALI

Jabbar, yılbaşı gecesi kiraladığı pikapla Bourbon Caddesi'nde eğlenen kalabalığın arasına dalmış, saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından Jabbar'ın söz konusu bölgede çeşitli noktala patlayıcı yerleştirdiği ortaya çıkmış, bombalar etkisiz hale getirilmişti. Jabbar'ın evinde yapılan aramada federal yetkililer, garajdaki EYP yapımında kullanıldığına inanılan tehlikeli maddeler bulmuştu.

'DEAŞ'A BAĞLILIK YEMİNİ' VİDEOSU

Cabbar'ın saldırıyı gerçekleştirmeden bir gün önce sosyal medya platformu Facebook sayfasında birkaç video yayımladığını, görüntülerde ''DEAŞ'a bağlılık yemini'' ettiğini bir emniyet yetkilisi açıkladı.

New Orleans Polis Müfettişi Anne Kirkpatrick de “Bu sadece bir terör eylemi değil. Bu kötülüktür" diye konuştu. Kirkpatrick, sürücünün yayaları korumak için alınan güvenlik önlemlerini aşmayı başardığını ve katliam yapmaya kararlı olduğunu söyledi.

KARAVAN PARKINDA YAŞIYORDU

Cabbar, çoğunluğu Müslüman göçmenlerin yaşadığı Houston'ın dışındaki bakımsız bir karavan parkında yaşıyordu. New York Post'un haberine göre, Cabbar burada keçi ve koyun besliyordu, alan ise oldukça bakımsız ve pis idi.

Bir komşusu, Cabbar'ı sessiz ve "basit bir insan" olarak tanımladı. Cabbar'ın daha önce 2 kez tutuklandığı ortaya çıktı; Biri hırsızlıktan diğeri ise ehliyetsiz araç kullanmaktan.

Ayrıca iki kez boşandığı, başarısız evliliklerinin onu maddi olarak çökerttiği öğrenildi.