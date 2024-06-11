New York, Gazze için ayakta! Protestocular Filistin'e destek için yeri göğü inletti, polis müdahale etti

11 Haziran 2024 09:12 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 11:01

İsrail'in 7 Ekim'den beri sürdürdüğü katliama karşı binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü. Dünyanın dört bir yanından gelen ateşkes çağrılarına kulaklarını tıkayan İsrail'e 'Dur!' diyenler ABD'nin New York şehrindeki Union Square'da buluştu.

Göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden savaşı protesto etmek ve Filistin'e destek amacıyla gösteri düzenledi. Protesto sırasında polis göstericilere müdahale etti.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması talebiyle kent metrosu ve Zuccotti Park gibi Manhattan’ın farklı noktalarında da insanlar sokağa döküldü.

BLINKEN'DAN ATEŞKES MESAJI

Öte yandan Orta Doğu temaslarına devam eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile Gazze'de ateşkes sürecini değerlendirdi ve ateşkes önerisinin arkasında durduklarını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken, Orta Doğu turunun ikinci ayağında İsrail'de Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile ayrı ayrı görüştü.

Netanyahu ile görüşmesinde ABD'nin İsrail'e "sarsılmaz" desteğini yineleyen Blinken, bir kez daha 7 Ekim gibi bir durumun yaşanmaması için İsrail'e her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

İki isim, İsrail'in hazırladığı ve ABD Başkanı Joe Biden'ın dünyaya açıkladığı 3 aşamalı ateşkes anlaşmasına uluslararası kamuoyunun destek vermesinin önemli olduğuna dikkati çekti ve bu konuda birlikte çalışma sözü verdi.

ABD olarak söz konusu ateşkes anlaşması önerisinin arkasında olduklarını yineleyen Blinken, ateşkesin mümkün olması durumunda İsrail'de sükunetin sağlanacağını, esirlerin serbest bırakılacağını ve Gazze'ye kapsamlı yardımların gireceğini belirtti.