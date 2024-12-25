New York metrosunda bıçaklı saldırı! İki kişiyi kesip izini kaybettirmeye çalıştı

25 Aralık 2024 13:58 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 14:16

ABD'nin New York kentindeki bir metro durağına bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın tartıştığı 42 yaşındaki bir adamı sol bileğinden bıçakladığı, olay yerinden kaçarken tartıştığı 26 yaşındaki bir kadını da boynundan bıçakladığı ifade edildi.

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İlkokulda bıçaklı saldırı dehşeti: Bir çocuk öldü, çok sayıda kişi yaralandı

ABD'nin New York kenti Polis teşkilatı ve emniyet kaynaklarına göre bir saldırgan, Noel arifesinde Grand Central-42. Cadde metro istasyonunda gerçekleştirdiği ayrı ayrı bıçaklı saldırılarda bir erkek ve bir kadını yaraladı.

Polis ve kaynaklar, saldırganın ilk olarak 42 yaşındaki bir adamı sol bileğinden bıçakladığını, ikilinin saat 22:15 sıralarında Midtown metro istasyonunun güney girişindeki merdivenlerde tartıştıklarını söyledi.

DURUMLARI STABİL

Kaynaklara göre saldırgan daha sonra merdivenlerden koşarak çıktı ve 26 yaşındaki bir kadınla tartıştıktan sonra turnikenin yakınında kadını boynundan bıçakladı. Her iki kurban da Bellevue Hastanesine kaldırıldı ve durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Kaynaklar, ikinci yaralama olayının ardından şüphelinin yürüyen merdivenlerden kaçtığını, ancak görgü tanıklarının ve polislerin dikkatini çekmesi üzerine şüphelinin tutuklandığını ifade etti. Öte yandan saldırganın yakalandıktan sonra üstünden bir bıçak çıktığı ifade edildi.

New York Polis Departmanı da olayı doğrulayarak bir şüphelinin gözaltında olduğunu açıkladı. Kaynaklara göre, şüphelinin sabıkasının olduğu ve daha önce 3 kere tutuklandığı bildirildi.