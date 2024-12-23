New York metrosunda dehşet! Kadını ateşe verdi, oturup ölmesini izledi

23 Aralık 2024 06:49 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 07:03

ABD'de dün sabah saatlerinde yaşanan dehşet verici olayda bir şahıs sessizce yanına yaklaştığı uyuyan kadını giysilerini ateşe vererek yaktı. Alevler içinde kalan kadın olay yerinde ölürken, olan biteni bir koltuğa oturarak izlediği belirlenen şahıs 8 saat sonra tutuklandı.

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ABD'de New York kenti, dehşet verici bir olaya sahne oldu. Şehir metrosunun bir vagonunda uyuyan bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenden elbiseleri tutuşturularak yakıldı. Kadın hayatını kaybederken şüpheli gözaltına alındı. NY Polis Komiseri Jessica Tisch'in açıklamasına göre, adı açıklanmayan şüpheli, Brooklyn'deki Stillwell Avenue'deki hattın son durağına doğru giden trende seyahat ederken, aynı vagondaki bir kadını ateşe verdi. Olayı fark eden polis, yangın söndürme tüpüyle kurbana müdahale etti ancak kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

KATİL OTURUP KADININ ÖLMESİNİ İZLEMİŞ

NYPD Dedektifi Austin Glickman, CNN'e yaptığı açıklamada, istasyonda rutin devriye gezen polis memurlarının, metro vagonunun içinde yanan bir kurbanla karşılaştığını söyledi.

Tisch, memurların "duman kokusu aldıklarını bunun üzerine kokunun nereden geldiğini araştırmaya başladıklarını, metro vagonuna gittiklerinde kurbanın yandığını gördüklerini söyledi.

Polisler yangını söndürse de olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

KATİL POLİSİN VÜCUT KAMERASINDA

Tisch, "Olaya müdahale eden memurların bilmediği şey, şüphelinin olay yerinde kalmış olması ve tren vagonunun hemen dışındaki platformdaki bir bankta oturmuş olmasıydı. Müdahale eden memurların vücutlarına takılan kameralar katilin çok net ve detaylı bir görüntüsünü ortaya çıkardı" dedi.

Daha sonra yapılan soruşturma sonrası polis şüpheliyi Manhattan'ın merkezindeki başka bir trende olaydan 8 saat sonra herhangi bir olay yaşanmadan bulup tutukladı.

BATTANİYEYİ TUTUŞTURMUŞ

CNN'in baş kolluk kuvvetleri ve istihbarat analisti John Miller, "CNN Newsroom" programında yaptığı açıklamada, metro vagonundan indirilen videoda şüphelinin mağdurun üzerindeki battaniyeyi ateşe verdiğini ve yangının mağdurun alevler içinde ayağa kalkmasına kadar yayıldığını söyledi.

Miller, kurbanı ateşe veren kişinin tren vagonundan uzaklaşıp istasyondaki bir banka oturup, kurbanın yanmasını izlediğini söyledi.