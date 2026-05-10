New York'ta 7,7 ton ağırlığındaki Epstein arşivi halka açıldı: Donald J. Trump ve Jeffrey Epstein Anı Okuma Odası

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein arşivi halka açıldı. Söz konusu arşiv, 3,5 milyon sayfa, 3 bin 437 cilt ve yaklaşık 7,7 ton ağırlığındaki belgelerden oluşuyor.
ABD'de pedofili milyarder Jeffrey Epstein'in arşivi halka açıldı. New York'un Tribeca bölgesinde, kâr amacı gütmeyen "Institute for Primary Facts" adlı kuruluş tarafından inşa edildi.
"Donald J. Trump ve Jeffrey Epstein Anı Okuma Odası"nda, kamuoyuna açıklanan ve bir kısmı karartılmış olan Epstein dosyaları sergilenmeye başlandı.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Epstein'in ölmeden önce kendisinin yazdığı öne sürülen bir intihar notu ortaya çıktı.
CNN'in haberine göre, ABD'de federal yargıç, Epstein'in ölmeden birkaç hafta önce yazdığı iddia edilen notu kamuoyuyla paylaştı.
Notta, aylarca süren soruşturmaya rağmen hiçbir şey bulunamadığı belirtilerek, "Ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı? Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf." şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü.
Notu hapishanedeki hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione'nin bulduğu iddia edildi.
Öte yandan, ABD medyasında yer alan haberlere göre, notu Epstein'in yazıp yazmadığı konusu henüz netleşmiş değil.