New York'ta bir lisede silahlı saldırı ihbarı! Ortalık bir anda karıştı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı

13 Eylül 2024 04:46 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 04:49

ABD'nin New York eyaletinde bulunan Brandeis Lisesi'nde silahlı saldırgan olduğu ihbarı yapıldı. İhbar, paniğe nedeni olurken, asılsız olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından öğrenciler aileleriyle bir araya geldi.

ABD'de Apalachee Lisesi'nde geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından bir ihbar daha yapıldı. ABC7 New York'un haberine göre, yerel saatle 09.40'ta ismi verilmeyen bir kişi, okulda silahlı biri olduğu ihbarında bulundu. New York Polis Departmanı, ihbarın ardından Manhattan'ın Upper West Side Mahallesi'ndeki Brandeis Lisesi'ne gitti. ASILSIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Polis yetkilileri, okuldaki aramanın ardından ihbarın asılsız olduğunu bildirdi. İhbarın asılsız olduğunun anlaşılmasının ardından öğrenciler aileleriyle bir araya geldi. İlgili Haberler Çifte casus ABD'yi karıştırdı: Eski CIA görevlisi sırları Çin'e sattı Milyonlarca kişinin kimlik bilgisi çalındı iddiası! Resmi açıklama geldi