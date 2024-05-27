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New York'ta cinayet dehşeti yaşandı: Göçmen bıçaklayarak öldürdü

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 May 2024 06:46 - Güncelleme : 27 May 2024 06:58

ABD'nin New Yok şehrinde göçmen barınağının önünde bir kişi tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

ABD'nin New Yok şehrinde yaşayan 29 yaşındaki Argeyeris Martinez, göçmenle yaşadığı tartışmada bıçaklı saldırıya uğradı.

26 Mayıs sabahı 3'üncü Bulvar ile Doğu 97'nci sokağın kesişimindeki olayda yerel saat ile 4:02'de bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurları, Martinez'in, 30 yaşındaki Oscar Gonzalez ile sözlü bir tartışma sonrası göğsünden bıçaklandığı bilgisini aldılar.

Olay yerine intikal eden sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından Martinez'i hastaneye kaldırdı. Hastane yetkilileri yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen Martinez'in öldüğünü duyurdu.

New York'ta cinayet dehşeti yaşandı: Göçmen bıçaklayarak öldürdü - 1. Resim

Şüpheli Gonzalez cinayet ve silah bulundurma suçlarından gözaltına alındı. Olay sonrası kurbanın ve şüphelinin göçmen olduğu, bıçaklama olayının ise bir göçmen barınağının önünde gerçekleştiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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