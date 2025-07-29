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 | Onur Kaya

New York'ta gökdelene silahlı baskın! Saldırgan etkisiz halde, yaralılar var

New York kentinin Manhattan’da yer alan 345 Park Avenue adresinde bugün akşam saatlerinde silahlı saldırı paniği yaşandı. AR-15 tipi saldırı tüfeğiyle donanmış bir saldırganın gökdelende dehşet saçtığı olayda bir polis memuru ve altı sivil vuruldu. Yetkililer, polis ve bir sivilin durumunun kritik olduğunu bildirdi. Saldırganın polisle kısa süreli temasın ardından 33. katta silahla vurularak etkisiz hale getirildiği belirtiliyor.

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New York'ta gökdelene silahlı baskın! Saldırgan etkisiz halde, yaralılar var
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 04:22
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 04:22

ABD'nin New York kentindeki silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 1'i 2 kişi vuruldu.

Yetkililer, New York'un bölgesinde silahlı bir saldırı meydana geldiğini ve 1 kişinin ateş açtığını bildirdi.

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, saldırıda 1'i polis memuru 2 kişi vuruldu.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları için uyarıda bulundu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu () Direktör Yardımcısı Dan Bongino ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FBI çalışanlarının destek amaçlı olay yerine intikal ettiğini kaydetti.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALDE

New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından şehirde paniğe yol açan olaydan kısa süre sonra bölge sakinlerini rahatlatan bir açıklama yapıldı.

NYPD Polis Komiseri Jessica Tisch, X hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda olay yeri kontrol altına alındı ve tek başına hareket eden etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan ABD medyasının New York polisine dayandırdığı haberlerde ise saldırganın, Park Caddesi'ndeki bir binanın 33. katında intihar ettiği bilgileri yer aldı.

Saldırıda vurulan mağdurların sağlık durumu tam olarak bilinmezken, polis memurunun Weill Cornell Tıp Merkezi'ne, diğer sivil yaralının ise Bellevue Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgileri paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında, elinde uzun namlulu bir silah bulunan, siyah gözlüklü ve kıvırcık saçlı bir erkek şüpheli Park Caddesi'ndeki 345 kapı numaralı binaya girerken görülüyor.

New York'ta gökdelene silahlı baskın! Saldırgan etkisiz halde, yaralılar var
ETİKETLER
#polis memuru
#silahlı saldırı
#saldırgan
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#manhattan
#New York
#Dünya
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