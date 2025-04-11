New York'ta helikopter nehre düşmüştü! Kaza anından şoke eden görüntü

ABD'de dün öğleden sonra New Jersey eyaletine bağlı Jersey City kentinde bir tur helikopterinin Hudson Nehri'ne düşmesi sonucu bir pilot, iki yetişkin ve üç çocuk olmak üzere altı kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin Merkezi Almanya'da bulunan Siemens'in üst düzey yöneticilerinden Agustin Escobar ve ailesi bildirilirken korkunç kazanın göüntüleri de ortaya çıktı.

PERVANESİ KIRILDI

ABC News'in polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde Escobar'ın yanı sıra eşi ve 4, 5 ve 11 yaşlarındaki üç çocuğunun öldüğünü duyurdu. Haber detayına göre kaza sonrası olay yerine hemen geçen gemiler ve küçük tekneler sevk edildi ancak operasyon, gemide bulunan altı kişinin cesetlerinin nehirden çırkarılmasıyla tamamlandı. Pilotun kimliği henüz belirlenemezken, kazanın nedeni araştırılırken görgü tanıkları, helikopterin nehre düşmeden önce pervanesinin kırıldığını bildirdi.

ÖLÜM UÇUŞU ÖNCESİ SON KARE

New York Helicopter Tours adlı internet sitesi, beş kişilik ailenin Bell 206 helikopteri önünde poz verdiği fotoğrafları yayınladı. Kolluk kuvvetleri, ailenin aynı günün erken saatlerinde Barselona'dan Manhattan'a geldiğini söylerken kaza anının amatör bir kameraman tarafından çekişmiş görüntüleri ortaya çıktı.