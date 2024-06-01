New York'ta İsrail protestosunda polisten sert müdahale geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Haziran 2024 05:17 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 05:21
New York'ta göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesi için protesto düzenleyerek pankart astılarb
ABD’nin New York şehrinde bulunan Brooklyn Müzesi'ne onlarca Filistin yanlısı gösterici girdi. New York polisi ile protestocular arasında çıkan şiddetli çatışmalar sonucunda onlarca gösterici tutuklandı. Göstericiler, protesto esnasında, tarihi müzenin kapısına büyük bir pankart astı.
Brooklyn bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıya tepki gösterirken polisin sert müdahalesiyle karşılaştı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Onlarca Filistin yanlısı gösterici Brooklyn Müzesi'ne girerek pankartlar astı.
Kaynak: Anadolu Ajansı