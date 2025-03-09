New York'ta Tesla bayisine baskın: 'Musk seçilmiş biri değil'

ABD'nin New York şehrinde, Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) başkanlığını yürüten iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil bayisinde protesto düzenlendi. Bayiye zorla giren göstericiler oturma eylemi düzenledikleri sırada gözaltına alındı.
ABD'nin en kalabalık şehri New York'ta Başkan Donald Trump'ın Hükümet Verimlilik Departmanı'nın (DOGE) başına getirdiği Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin bayisine zorla girip eylem düzenleyen göstericiler gözaltına alındı. Olaylar Trump'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirdiği Musk'a tepkilerle eş zamanlı artıyor.
Manhattan bölgesindeki Tesla'nın otomobil bayisi önünde toplanan bir grup gösterici, Musk'ı ve ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin politikalarını protesto etti.
Bazı göstericiler, protesto sırasında Tesla bayisine zorla girerek bir süre oturma eylemi yapması üzerine New York Polisi (NYPD) tarafından gözaltına alındı. Bayi önünde döviz ve pankartlarla protestoya devam eden diğer göstericiler, "Musk seçilmiş biri değil", "Musk gitmek zorunda" sloganları attı.