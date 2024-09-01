New York'tan bir taş atımı mesafedeki gizemli ada! Tamamen terk edilmiş ve halkın girişine kapalı

01 Eylül 2024 12:12 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 12:20

Dünyanın en ünlü şehirlerinden biri olan New York'un kıyısından 2 km'den daha az açıkta gizemli bir ada bulunuyor. Ancak tamamen terk edilmiş ve halkın erişimine kapalı durumda...

North Brother Adası, New York'un Doğu Nehri'nde, Bronx ile metropolün en büyük hapishanesine ev sahipliği yapan Rikers Adası arasında yer alıyor. Ancak ABD'nin en büyük şehri olan New York'tan bir taş atımı mesafede olmasına rağmen, ada tamamen ıssız ve araştırmacıların ya da gazetecilerin ara sıra erişimi dışında insanların keşfetmesine veya ada da bulunmasına izin verilmiyor.

Ancak bu durum bir avuç maceraperesti denemekten alıkoymadı. YouTube'da yer alan bir kanal, Doğu Nehri'ni kanoyla geçerek bu ıssız adaya bir göz atma deneyimlerini paylaştı.

İçerik üreticisi, “North Brother Adası inanılmaz bir macera. Doğu Nehri boyunca kayıkla gezmek eşsiz bir deneyim. Binaların çoğu o kadar çürümüş ki içlerine giremiyorsunuz ama adanın etrafında dolaşıp doğanın ne kadar çok şeyi geri aldığını görmek harika bir şey.” ifadelerini kullandı.

NORTH BROTHER ADASI'NIN GEÇMİŞİ

İnsanlar adayı ilk kez 1869 yılında bir deniz feneri inşa edildiğinde kullanmaya başladı. 1880'lerin ortalarında Riverside Hastanesi Blackwell's Adası'ndan (şimdiki Roosevelt Adası) North Brother Adası'na taşındı. Hastane, çiçek hastalığının genel nüfus arasında yayılmasını durdurmak amacıyla kurbanları tedavi etmek ve izole etmek için kullanıldı.

Sonunda tifo ve tüberküloz hastaları da burada tedavi edilmeye başlandı ve karantinaya alındı. Adanın en ünlü sakinlerinden biri, 1938'deki ölümüne kadar 20 yıldan fazla bir süre North Brother Adası'nda yaşayan ve Tifolu Mary olarak da bilinen Mary Mallon'dır. 1930'lar boyunca adanın karantina yeri olarak kullanımı azaldı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ada, konut sıkıntısı nedeniyle öğrenci savaş gazileri ve aileleri için bir ev haline geldi. Bu sorun çözüldükten sonra ada 1950'lere kadar ıssız kaldı ve bu dönemde genç uyuşturucu bağımlıları için bir tedavi merkezi olarak kullanıldı.

Ancak, personel yolsuzluğu, maliyet ve kötü yaşam koşulları 1960'larda merkezi kapanmaya zorladı. North Brother Adası, yakındaki South Brother Adası ile birlikte sonunda özel mülkiyete geçti ve 2009 yılında New York şehri tarafından yeniden satın alındı.

Ada şimdi kuşlar için bir sığınak olarak kullanılıyor.