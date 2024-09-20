New York'un gizemli ve penceresiz gökdeleni 'Titanpointe'! Sonunda sırrı ortaya çıktı, gerçekler hayrete düşürdü

20 Eylül 2024 13:57 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 14:30

New York'un 33 Thomas Street'te bulunan gizemli penceresiz gökdelen halk arasında çok popüler ve birçok spekülasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bu penceresiz gökdelende çalıştığını ileri süren bir adam, içerideki sırları tek tek açıkladı.

New York​'un Thomas Caddesi 33 numaradaki gizemli, penceresiz gökdelenin içinde ne var? 550 metrelik bu tuhaf bina 1974 yılında tamamlandığından bu yana New Yorkluları ve ziyaretçileri şaşkına çevirmeye devam ediyor. Bu binanın içinde bulunduğunu ileri süren bir kişi içerideki bazı sırları açığa çıkardı.

Yüksek basınç altında sıvı ve gaz taşıyan kablo ve boruların montajından sorumlu bir buhar tesisatçısı, 2000'li yılların başında oğluyla birlikte binada çalışmaya davet edildiğini ifade etti.

Daily Mail'e güvenliğinden endişe ettiği için isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan oğlu, binanın inanılmaz derecede katı olan tuhaf kısıtlamalarını anlattı.

Giremedikleri birkaç oda olduğunu ve bu nedenle buhar tesisatını bu odaların etrafında yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Bunun sektörde pek duyulmamış bir şey olduğunu söyledi.

RADYASYON SALDIRISI PLANLARI ORTAYA ÇIKTI

"Giremediğimiz odalar vardı. Bize özellikle girmememizi söylediler ve içeride ne olduğunu ya da neden giremediğimizi soramadık." dedi. Babasıyla birlikte çalıştıkları küçük ekibin binanın bodrum katındaki bir dosya dolabında gizli belgeler bulduklarını da sözlerine ekledi. Bu belgelerin bir radyasyon saldırısı durumunda içerideki çok sayıda elektronik makine için bir acil durum planı olduğunu söyledi.

Daily Mail'in haberine göre bina inşa edildiği dönemde 20 yılı aşkın bir süre boyunca telefon şirketi AT&T'nin uzun mesafe telefon santralinin merkezi olarak kullanıldı. 1999 yılında şirket başka bir yere taşındı ve genellikle "Penceresiz Bina" olarak adlandırılan gökdelen asıl amacına, yani yerel taşıyıcılar için telefon santraline geri döndü.

ATOM BOMBASINA DAYANACAK ŞEKİLDE İNŞA EDİLDİ

ABD haber kuruluşu The Intercept'in 2016 yılında bildirdiğine göre, binanın bir atom bombasının patlamasına dayanacak şekilde inşa edildiği ifade ediliyor. Binanın 29 kat ve 3 bodrum katından oluştuğu ve bu katlarda 1,500 kişiyi 2 haftaya kadar idare edebilecek malzemelerin bulunduğu bildirilmişti. Asıl amacı, inşa edildiği dönemde zirveye ulaşmış olan Soğuk Savaş sırasında telekomünikasyon altyapısını korumaktı.

Daily Mail'in haberine göre, bir iletişim kalesi olması amacıyla John Carl Warnecke & Associates tarafından tasarlandı ve AT&T'nin bir yan kuruluşu olan New York Telefon Şirketi tarafından öncülük edildi.

Ancak binada olup bitenler bununla da sınırlı değil. Binanın içinde çalışan adam ve Daily Mail için etrafı kolaçan eden muhabirler, binanın bazı bölümlerinin yüksek güvenlikli veri merkezlerine ev sahipliği yapmak için kullanıldığını söyledi.

"TITANPOINTE"

NSA ifşaatçısı Edward Snowden'dan sızan bilgiler, binanın Ulusal Güvenlik Ajansı'nın izleme faaliyetlerini yürüttüğü bir merkez olarak hizmet verdiğini gösteriyor. Sızdırılan ve binanın adını vermeyen belgelere göre binanın kod adı TITANPOINTE. Ancak AT&T ve diğerlerinin eski çalışanlarıyla yapılan görüşmelerin zorlayıcı olduğu bildirildi.

Binanın içinde neler olup bittiğine dair spekülasyonlar sosyal medyada yaygınlaşırken, birçok kişi binanın İngiltere'nin MI6'sı için bir ABD ofisi olduğunu düşünüyor. Diğerleri ise içeride mitolojik canavarların, özellikle de vampirlerin barındığına dair şakalar yaptı.

Ancak içeride gerçekte neler olup bittiği, gizli olduğu için muhtemelen bilinmeyecek. Yine de bina, gizlilik yasaları bir kez daha gündeme gelirken NSA'in tartışmalı telefon dinleme uygulamasına dikkat çekiyor.