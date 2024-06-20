Nicolas Maduro, çocuklarla futbol oynadı

20 Haziran 2024 09:26 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 09:35

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, seçim kampanyası kapsamında Miranda eyaletine bağlı Marizapa kasabasını ziyaret etti. Maduro, sosyal medya hesabından halı sahada çocuklarla top oynadığı anların görüntülerini paylaştı.

"VENEZUELA İÇİN BİR GOL! EVET, İŞTE BUDUR""

Spor tesislerinin açılışını yapan Maduro, "Ve neden olmasın! Marizapa Futbol Sahası'nda Miranda'nın kız ve erkek çocuklarıyla küçük bir futbol maçı. Venezuela için bir gol! Evet, işte budur" ifadesini kullandı.

Yerel basında yer alan haberlerde de Devlet Başkanı Maduro'nun ülkede 28 Temmuz'da yapılacak devlet başkanlığı seçimi nedeniyle Miranda eyaletinde vatandaşlarla bir araya geldi.