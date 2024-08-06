Nijer'de 'ABD'nin üssü' devri bitti! Devir teslim törenle gerçekleşti

06 Ağustos 2024 12:55 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 12:57

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile Nijer Savunma Bakanlığı, yaptıkları ortak açıklamada, Pentagon'un, ülkedeki son askeri üssü olan Agadez kentindeki 201. Hava Üssü'nü Nijer ordu yetkililerine devrettiği belirtildi.

Üsteki personel ve teçhizatın geri çekilme çalışmalarının tamamlanması için iki ülke arasındaki koordinasyonun gelecek haftalarda devam edeceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD ve Nijer silahlı kuvvetleri arasındaki etkili işbirliği ve iletişim, bu devir teslimin planlanandan önce tamamlanmasını sağladı."

SON ÜS TÖRENLE TESLİM EDİLDİ

201. Hava Üssü'ndeki bir hangarda düzenlenen törende, okunan ortak açıklamanın ardından üssün devir teslimine ilişkin belgeler tarafların ordu yetkililerince imzalandı.

ABD-NİJER ANLAŞMASI FESHEDİLMİŞTİ

Nijer, 17 Mart'ta ABD ile 12 yıl önce imzalanan askeri işbirliği anlaşmasını feshettiğini ilan etmiş ve Amerikan askerlerinin bir an evvel ülkeden ayrılması talebinde bulunmuştu. ABD, askerlerinin en geç 15 Eylül'e kadar Nijer'den tamamen çekileceğini duyurmuştu.