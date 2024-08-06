Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Nijer'de 'ABD'nin üssü' devri bitti! Devir teslim törenle gerçekleşti

Nijer'de 'ABD'nin üssü' devri bitti! Devir teslim törenle gerçekleşti

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Ağustos 2024 12:55 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 12:57
Nijer&#039;de &#039;ABD&#039;nin üssü&#039; devri bitti! Devir teslim törenle gerçekleşti

ABD'nin askeri birlikleri Nijer'den tamamen çekildi. Ülkede bulunan son askeri üs, yerel makamlara törenle teslim edildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile Nijer Savunma Bakanlığı, yaptıkları ortak açıklamada, Pentagon'un, ülkedeki son askeri üssü olan Agadez kentindeki 201. Hava Üssü'nü Nijer ordu yetkililerine devrettiği belirtildi.

Üsteki personel ve teçhizatın geri çekilme çalışmalarının tamamlanması için iki ülke arasındaki koordinasyonun gelecek haftalarda devam edeceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD ve Nijer silahlı kuvvetleri arasındaki etkili işbirliği ve iletişim, bu devir teslimin planlanandan önce tamamlanmasını sağladı."

Nijer'de 'ABD'nin üssü' devri bitti! Devir teslim törenle gerçekleşti - 1. Resim

SON ÜS TÖRENLE TESLİM EDİLDİ

201. Hava Üssü'ndeki bir hangarda düzenlenen törende, okunan ortak açıklamanın ardından üssün devir teslimine ilişkin belgeler tarafların ordu yetkililerince imzalandı.

ABD-NİJER ANLAŞMASI FESHEDİLMİŞTİ

Nijer, 17 Mart'ta ABD ile 12 yıl önce imzalanan askeri işbirliği anlaşmasını feshettiğini ilan etmiş ve Amerikan askerlerinin bir an evvel ülkeden ayrılması talebinde bulunmuştu. ABD, askerlerinin en geç 15 Eylül'e kadar Nijer'den tamamen çekileceğini duyurmuştu.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...