Nijer'de camiye terör saldırısı: Onlarca sivil can verdi

Afrika ülkesi Nijer'in Tillaberi bölgesinde düzenlenen terör saldırısında ortalık kan gölüne döndü. Saldırı sonucu 71 sivil hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Nijer birkaç gün arayla yeniden terör saldırısıyla sarsıldı. Ülkenin Tillaberi bölgesinde düzenlenen saldırıda onlarca sivilin can verdiği bildirildi.

NAMAZ ÇIKIŞI CAMİ CEMAATİNE SALDIRI: 71 ÖLÜ

Yerel basında çıkan haberlere göre, önceki gün Tillaberi'deki Manda köyü kimliği belirsiz silahlı terör örgütü üyelerince saldırıya uğradı. Namaz sonrası cami avlusunda toplanan cemaatin hedef alındığı saldırıda 71 kişi yaşamını yitirdi, en az 20 kişi de yaralandı.

Bölgede mart ayında da Fambita köyündeki bir cami cuma namazı sırasında saldırıya uğramış ve olayda 44 kişi ölmüştü.

3 ÜLKE SINIR HATTINI ORTAK PAYLAŞIYOR

Tillaberi, "3 ülke sınırı" olarak bilinen Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattında yer alıyor.

DEAŞ VE EL KAİDE'NİN HEDEFİNDE

Söz konusu sınır hattı, 2017'den bu yana El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terör örgütlerinin sık sık saldırısına uğruyor.