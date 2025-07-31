Nijerya felaketi yaşıyor! Sellerde bilanço ağırlaşıyor

Nijerya'nın Adamawa eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar felaketi beraberinde getirdi. Adamawa Valisi Ahmadu Umaru Fintiri, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Temmuz'da eyaletin Shagari, Yolde Pate ve Sabon Pegi bölgelerinde aşırı yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısının 23'e çıktığını belirtti.

Fintiri, seller nedeniyle çok sayıda kişinin kayıp olduğunu, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

TEKNİK KOMİTE KURULACAK

Eyalet hükümetinin, selin yol açtığı hasarın tam boyutunu değerlendirmek için acil durum ajanslarıyla işbirliği içinde derhal teknik komite kurduğunu aktaran Fintiri, "Kapsamlı değerlendirme yapmak üzere bir teknik komite kuracağız." ifadesini kullandı.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor. Ülkede mart-haziran aylarında meydana gelen şiddetli yağış, fırtına ve seller nedeniyle en az 220 kişi hayatını kaybetmişti.