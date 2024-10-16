Nijerya'da akaryakıt taşıyan tanker patladı: 94 kişi öldü
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 Ekim 2024 12:49 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 13:01
Nijerya'nın kuzeyinde bulunan Jigawa eyaletinde akaryakıt taşıyan tanker patladı. Nedeni henüz bilinemeyen patlamada 94 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde, akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 94 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Lawan Adamu, Jigawa'nın Kano-Hadeja kara yolunda akaryakıt taşıyan tankerde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldiğini belirtti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralıların tedavi altına alındığını söyleyen Adamu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.
Yetkililer, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı