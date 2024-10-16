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Nijerya'da akaryakıt taşıyan tanker patladı: 94 kişi öldü

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 Ekim 2024 12:49 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 13:01

Nijerya'nın kuzeyinde bulunan Jigawa eyaletinde akaryakıt taşıyan tanker patladı. Nedeni henüz bilinemeyen patlamada 94 kişi hayatını kaybetti. 

Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde, akaryakıt​ taşıyan tankerin patlaması sonucu 94 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Lawan Adamu, Jigawa'nın Kano-Hadeja kara yolunda akaryakıt taşıyan tankerde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldiğini belirtti.

Nijerya'da akaryakıt taşıyan tanker patladı: 94 kişi öldü - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralıların tedavi altına alındığını söyleyen Adamu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Nijerya'da akaryakıt taşıyan tanker patladı: 94 kişi öldü - 2. Resim

Yetkililer, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Nijerya'da akaryakıt taşıyan tanker patladı: 94 kişi öldü - 3. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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