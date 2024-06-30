Nijerya'da art arda intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

30 Haziran 2024 13:01 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 13:12

Somali'de intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Somali'de intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Nijerya'nın Borno eyaletinin acil durum yönetimi kurumu, şüpheli intihar bombacılarının Gwoza kasabasındaki bir düğüne, cenazeye ve hastaneye saldırdığını açıkladı.

Borno eyaleti, Boko Haram militanlarının 15 yıldır sürdürdüğü ayaklanmanın merkezinde yer alıyor; bu ayaklanma sonucunda iki milyondan fazla insan yerinden edilmiş ve 40 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Boko Haram, 2014 yılında yine Borno eyaletine bağlı Chibok kasabasından 270'ten fazla kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Yetkililer, 18 kişinin öldüğünü, bunların arasında çocukların, yetişkinlerin ve hamile kadınların da bulunduğunu, 30 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ORDU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN ETTİ

Ordu sokağa çıkma yasağı ilan ederken, saldırıların sorumluluğunu kimse üstlenmedi.

Gwoza, 2014 yılında Boko Haram tarafından ele geçirilmiş ve 2015 yılında Nijerya güçleri tarafından geri alınmıştı; ancak grup o zamandan beri kasaba yakınlarında saldırı ve kaçırma eylemlerini sürdürüyor.