Nijerya'da askeri üsse terör saldırısı! 4 asker öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda yer alan Yobe eyaletinde, terör örgütü Boko Haram bir askeri üsse saldırı düzenledi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre, 4 asker hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da bir askeri yetkili, terör örgütü Boko Haram üyelerinin, Yobe eyaletine bağlı Buni Yadi bölgesindeki askeri üsse saldırı düzenlediğini belirtti.

Yetkili, saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

TERÖR EYLEMLERİYLE ONLARCA KİŞİYİ KATLETTİLER

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.