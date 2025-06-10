Nijerya'da EYP'li saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya olan Afrika ülkesi Nijerya'da şiddetli bir patlama meydana geldi. Sokoto eyaletinde el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralının olduğu öğrenildi.