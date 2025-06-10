Nijerya'da EYP'li saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya olan Afrika ülkesi Nijerya'da şiddetli bir patlama meydana geldi. Sokoto eyaletinde el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralının olduğu öğrenildi.
Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Can pazarının yaşandığı patlamada ölü ve yaralılar var.
Patlamanın adresi, ülkenin kuzeybatısındaki Sokoto eyaleti. Olaya ilişkin yazılı açıklama yapan Sokoto Polis Sözcüsü Ahmad Rufai, Gwabro köyünde el yapımı patlayıcı düzeneğinden kaynaklandığı tahmin edilen bir patlama meydana geldiğini belirtti.
Patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Rufai, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti. Rufai, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü vurgularken, patlamaya ilişkin detay vermedi.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Lakurawa, ülke yönetimi tarafından ocak ayında terörist grup olarak tanımlanmıştı.