Nijerya'da feci kaza! Kamyon ile minibüs çarpıştı: 10 ölü

03 Ekim 2024 03:15 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 03:20

Nijerya'nın Lagos eyaletinde kamyon ile minibüsün çarpıştı. Feci kaza sonucu 10 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Direğe çarpan otomobil parça parça oldu: Kaza sonrası aracın hali dehşete düşürdü

Direğe çarpan otomobil parça parça oldu: Kaza sonrası aracın hali dehşete düşürdü

Nijerya​'nın Lagos eyaletinde feci bir kaza​ meydana geldi. Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA) Lagos Eyaleti Daimi Sekreteri Olufemi Oke-Osanyintolu, yaptığı açıklamada, eyaletin Lagos-Badagary kara yolunda kamyon ile yolcu minibüsünün çarpıştığını belirtti.

Oke-Osanyintolu, kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ağır yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Oke-Osanyintolu, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.