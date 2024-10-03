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Nijerya'da feci kaza! Kamyon ile minibüs çarpıştı: 10 ölü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Ekim 2024 03:15 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 03:20
Nijerya&#039;da feci kaza! Kamyon ile minibüs çarpıştı: 10 ölü

Nijerya'nın Lagos eyaletinde kamyon ile minibüsün çarpıştı. Feci kaza sonucu 10 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Nijerya​'nın Lagos eyaletinde feci bir kaza​ meydana geldi. Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA) Lagos Eyaleti Daimi Sekreteri Olufemi Oke-Osanyintolu, yaptığı açıklamada, eyaletin Lagos-Badagary kara yolunda kamyon ile yolcu minibüsünün çarpıştığını belirtti.

Oke-Osanyintolu, kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ağır yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Oke-Osanyintolu, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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