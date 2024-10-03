Nijerya'da feci kaza! Kamyon ile minibüs çarpıştı: 10 ölü
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Ekim 2024 03:15 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 03:20
Nijerya'nın Lagos eyaletinde kamyon ile minibüsün çarpıştı. Feci kaza sonucu 10 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Nijerya'nın Lagos eyaletinde feci bir kaza meydana geldi. Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA) Lagos Eyaleti Daimi Sekreteri Olufemi Oke-Osanyintolu, yaptığı açıklamada, eyaletin Lagos-Badagary kara yolunda kamyon ile yolcu minibüsünün çarpıştığını belirtti.
Oke-Osanyintolu, kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ağır yaralandığını kaydetti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Oke-Osanyintolu, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı