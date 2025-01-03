Nijerya'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

03 Ocak 2025 15:56 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 16:02

Nijerya'nın Gombe eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Feci kaza da ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Gombe Eyaleti Sözcüsü Samson Kaura, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Kaltungo-Cham kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolcu otobüsü ile içecek taşıyan kamyonun çarpıştığını belirtti. Sözcü Kaura, kazada ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını bildirdi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Kaura, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti. Kaura, sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu. İlgili Haberler Nijerya'da minibüs kazasının ardından yangın çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Nijerya'da feci kaza! Kamyon ile minibüs çarpıştı: 10 ölü