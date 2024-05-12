Nijerya'da halk dehşeti yaşadı! Onlarca kişi ya öldürüldü ya da kaçırıldı

12 May 2024 09:17 - Güncelleme : 12 May 2024 09:29

Son zamanlarda sıklıkla silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütlerinin de saldırılarına maruz kalan Nijerya'da halk yine dehşeti yaşadı. Zamfara eyaletinde silahlı çete üyeleri, birçok bölgede saldırı düzenledi. Saldırılarda 30 kişi hayatını kaybetti, bölge imamı da dahil birçok kişi kaçırıldı.

Zamfara Polis Sözcüsü Yazid Abu Abubakar, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı çete üyelerinin eyaletin Maradun ve Tsafe bölgelerinde saldırı düzenlediğini belirtti. Saldırı bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Abubakar, saldırılara ilişkin ayrıntıların daha sonra verileceğini ifade etti.

TERÖR ÖRGÜTLERİ DE AKTİF

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.

Ülkede ayrıca cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.