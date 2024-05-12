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Nijerya'da halk dehşeti yaşadı! Onlarca kişi ya öldürüldü ya da kaçırıldı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 May 2024 09:17 - Güncelleme : 12 May 2024 09:29
Nijerya&#039;da halk dehşeti yaşadı! Onlarca kişi ya öldürüldü ya da kaçırıldı

Nijerya'da silahlı çete üyeleri dehşet saçtı. Saldırılarda 30 kişi öldü, bölge imamının da aralarında olduğu çok sayıda kişi kaçırıldı.

Son zamanlarda sıklıkla silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütlerinin de saldırılarına maruz kalan Nijerya'da halk yine dehşeti yaşadı. Zamfara eyaletinde silahlı çete üyeleri, birçok bölgede saldırı düzenledi. Saldırılarda 30 kişi hayatını kaybetti, bölge imamı da dahil birçok kişi kaçırıldı.

Nijerya'da halk dehşeti yaşadı! Onlarca kişi ya öldürüldü ya da kaçırıldı - 1. Resim

Zamfara Polis Sözcüsü Yazid Abu Abubakar, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı çete üyelerinin eyaletin Maradun ve Tsafe bölgelerinde saldırı düzenlediğini belirtti. Saldırı bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Abubakar, saldırılara ilişkin ayrıntıların daha sonra verileceğini ifade etti.

Nijerya'da halk dehşeti yaşadı! Onlarca kişi ya öldürüldü ya da kaçırıldı - 2. Resim

TERÖR ÖRGÜTLERİ DE AKTİF

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.

Ülkede ayrıca cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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