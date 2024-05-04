Nijerya'da kırmızı alarm verildi! Kızamık salgınında bilanço ağırlaşıyor

04 May 2024 15:27 - Güncelleme : 04 May 2024 15:37

Adamawa Eyaleti Sağlık Komiseri Felix Tangwami, yaptığı açıklamada, eyaletin Mubi ve Gombi bölgelerinde kızamık salgınının yayılmaya devam ettiğini kaydetti.

Bugüne kadar 308 çocuğun kızamık salgınından etkilendiğini aktaran Tangwami, salgın nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısının 42'ye çıktığını ifade etti.

KIRMIZI ALARMA GEÇİLDİ

Tangwami, hastalığın diğer bölgelere ve daha fazla çocuğa yayılmasını engellemek için kırmızı alarma geçildiğini ifade etti. Mubi ve Gombi eyaletlerine sağlık çalışanlarının sevk edildiğini belirten Tangwami, salgına karşı önlemler alındığını kaydetti.

Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı ve gözlerde kızarıklıkla başlayan, sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık; kulak enfeksiyonu, ishal, zatürre ve beyin hasarının yanı sıra ölüme neden olabiliyor.