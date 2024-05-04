Nijerya'da kırmızı alarm verildi! Kızamık salgınında bilanço ağırlaşıyor
Nijerya'nın kuzeydoğusunda bulunan Adamawa eyaletinde ortaya çıkan salgın da hayatını kaybeden çocuk sayısı artmaya devam ediyor.
Adamawa Eyaleti Sağlık Komiseri Felix Tangwami, yaptığı açıklamada, eyaletin Mubi ve Gombi bölgelerinde kızamık salgınının yayılmaya devam ettiğini kaydetti.
Bugüne kadar 308 çocuğun kızamık salgınından etkilendiğini aktaran Tangwami, salgın nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısının 42'ye çıktığını ifade etti.
KIRMIZI ALARMA GEÇİLDİ
Tangwami, hastalığın diğer bölgelere ve daha fazla çocuğa yayılmasını engellemek için kırmızı alarma geçildiğini ifade etti. Mubi ve Gombi eyaletlerine sağlık çalışanlarının sevk edildiğini belirten Tangwami, salgına karşı önlemler alındığını kaydetti.
Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı ve gözlerde kızarıklıkla başlayan, sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık; kulak enfeksiyonu, ishal, zatürre ve beyin hasarının yanı sıra ölüme neden olabiliyor.