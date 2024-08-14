Nijerya'da minibüs kazasının ardından yangın çıktı: 12 kişi öldü
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 Ağustos 2024 04:28 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 04:33
Nijerya'nın Lagos eyaletinde trafik kazasının ardından yangın çıkan minibüsteki 12 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın Lagos-Ibadan kara yolunda feci bir trafik kazası meydana geldi. Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Lagos Eyaleti Sözcüsü Florence Okpe, yaptığı açıklamada, eyaletin Lagos-Ibadan kara yolundaki Ogere bölgesinde aşırı hız yapan minibüsün kontrolden çıkıp kaza yapmasının ardından yangın çıktığını belirtti.
Okpe, kazada 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR
Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu dile getiren Okpe, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini aktardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı