Nijerya’da ordu 'yanlışlıkla' kendi halkını bombaladı! Çok sayıda ölü var
Nijerya’da ordu sivilleri hedef aldı. Askeri jetlerin bombaladığı bölgede çok sayıda kişi hayatını kaybederken, Eyalet Valisi Ahmed Aliyu yaşanan hadisenin 'yanlışlıkla' olduğunu ifade etti.
Nijerya’nın Sokoto eyaletine bağlı Surame bölgesinde silahlı gruplara yapılan operasyon sırasında orduya ait askeri uçak iki köyde yanlışlıkla sivilleri vurdu. Eyalet Valisi Ahmed Aliyu, çarşamba günü yaşanan saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ahmed Aliyu, "Askeri jetler, eyalette terör suçu işleyen silahlı grupları etkisiz hale getirmek için görevdeydi. Yanlışlıkla masum insanlarını bombaladılar" ifadelerine yer verdi.
ORDU GEÇTİĞİMİZ AY UYARIDA BULUNMUŞTU
Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyen Aliyu, eyalet yetkililerinin askeri operasyonu soruşturmak için diğer yetkililerle iş birliği yapacağını söyledi.
Silahlı örgütler nedeniyle şiddet olaylarının yaşandığı Nijerya’da ordu, geçtiğimiz ay Nijer ve Mali'den ülkenin kuzeybatısına sızan yeni bir silahlı grupla ilgili uyarıda bulunmuştu.