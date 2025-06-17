Nijerya'da silahlı saldırı: 150 kişi öldürüldü

Nijerya'da geçtiğimiz cuma gününden bu yana gerçekleşen silahlı saldırılarda 150 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin kuzey ile güney bölgeleri arasında en az 3 bin kişi yerinden edildi.

Nijerya’da etnik ve dini sebeplerden kaynaklı şiddet olayları devam ediyor. Bölgede yaşayanlar geçtiğimiz cuma gecesi Nijerya’nın Benue eyaletindeki bir kasabada başlayan saldırılarda toplamda 150 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

SALDIRILAR PROTESTO EDİLDİ

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, dün yaptığı açıklamada, saldırılardaki son artışı "iç karartıcı" olarak nitelendirdi. Yüzlerce göstericinin eyalet başkenti Makurdi’ye akın ederek cinayetlere karşı protesto başlatmasının ardından saldırılara ilişkin "insanlık dışı ve ilerleme karşıtı" ifadelerini kullanan Tinubu, 2 yıl önce göreve gelmesinden bu yana Benue'ye ilk ziyaretini yarın gerçekleştirecek.

3 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı ise çoğunluğu Müslüman olan kuzey ile çoğunluğu Hristiyan olan güney bölgelerinde yaşanan şiddet olayları nedeniyle en az 3 bin kişinin yerinden edildiğini aktardı.