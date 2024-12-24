Nijerya'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Aralık 2024 14:07 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 14:08
Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Riyom bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Irigwe Bölge Gençler Birliği Genel Sekreteri Sam Jugo, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Riyom bölgesinde silahlı saldırı düzenlendiğini ifade etti.
Sam Jugo, silahlı saldırıda aralarında 1 yaşında bebeğin de bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Saldırının sorumlusunun henüz bilinmediğini aktaran Jugo, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini bildirdi.
UZUN ZAMANDIR ÇETELERLE BOĞUŞUYORLAR
Nijerya, uzun zamandır farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı