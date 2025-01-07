Nijerya'da silahlı saldırı! Çok sayıda kişi kaçırıldı

07 Ocak 2025 18:00 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 18:01

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da silahlı saldırı meydana geldi. Zamfara eyaletine bağlı Gana kasabasına gelen motosikletli çete üyeleri önce etrafa ateş açtı ardından çok sayıda kişiyi kaçırdı. Ülkede insan kaçırmanın suçu idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

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Nijerya'nın Zamfara eyaletine bağlı Gana kasabasına gelen motosikletli silahlı kişiler etrafa ateş açtı. Gana Yerel Bölge Başkanı Alhaji Garba Haure, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını fakat saldırganların 46 kişiyi kaçırdığını bildirdi.

Zamfara eyaletinde zaman zaman silahlı saldırılar gerçekleştiriliyor. Son olarak eyaletin Kakidawa kasabasına geçen ay düzenlenen saldırıda 40'ı kadın 43 kişi fidye için kaçırılmıştı.

NİJERYA TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BOĞUŞUYOR

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.