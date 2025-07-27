Nijerya'da tekne faciası! 25 kişi öldü, onlarca kişi kayıp

Nijerya'da pazara gitmekte olan yolcuları taşıyan tekne battı. Feci kazada onlarca kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de kayıplara karıştı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Niger eyaletinin Munya bölgesinden pazara gidenlerin bindikleri tekne Shiroro bölgesinde battı.

25 ÖLÜ, ONLARCA KAYIP VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi kayboldu. Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde ve göllerde sık sık tekne faciaları meydana geliyor.