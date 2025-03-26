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 | Berkay Alptekin

Nijerya'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da terör örgütü Boko Haram askeri üslere saldırı düzenledi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

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Nijerya'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 16:18
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 16:18

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da terör örgütü Boko Haram üyeleri, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Borno eyaletine bağlı Wajirko ve Wulgo bölgelerindeki askeri üslere saldırılar düzenledi.

Saldırılarda en az 5 asker hayatını kaybederken, çok sayıda askerde yaralandı.

2009 YILINDAN BERİ TERÖR SALDIRISI DÜZENLİYORLAR

Nijerya'da 2000'lerin başından bu yana varlık gösteren Boko Haram örgütünün, 2009'dan günümüze kadar düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Terör örgütü Boko Haram, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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