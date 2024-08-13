Nijerya'da yolcu otobüsüne silahlı saldırı: 8 kişi öldü
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
13 Ağustos 2024 02:43 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 02:48
Nijerya'nın Taraba eyaletinde yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın Taraba eyaletine bağlı Takum-Wukari kara yolunda henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, yolcu otobüsüne silahlı saldırı düzenledi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı