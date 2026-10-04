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Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 01:59
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 02:17

Nijerya'da zincirleme trafik kazası: 20 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Plateau eyaletinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Nijerya'da zincirleme trafik kazası: 20 kişi hayatını kaybetti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 01:59
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 02:17

'nın Plateau eyaletinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. Karşı şeride geçen kamyon dehşet saçtı.

HABERİN ÖZETİ

Nijerya'da zincirleme trafik kazası: 20 kişi hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Nijerya'nın Plateau eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Hawan Kibo-Jos kara yolunda bir kamyon ile karşı yönden gelen 4 aracın çarpışması sonucu meydana geldi.
Kazada 20 kişi yaşamını yitirdi ve 5 kişi yaralandı.
Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Plateau Eyaleti Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eyaletin Hawan Kibo-Jos kara yolunda kamyon ile karşı yönden gelen 4 aracın çarpıştığı belirtildi.

FACİANIN SEBEBİ BELLİ OLDU

Yetkililer kazanın fren arızasından kaynaklandığını belirterek, kamyonun fren sisteminin çarpışmadan önce arızalandığını bildirdi.

Nijerya'da zincirleme trafik kazası: 20 kişi hayatını kaybetti

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Zincirleme trafik kazasında 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenlerin tamamının erkek olduğu öğrenildi.

Nijerya'da zincirleme trafik kazası: 20 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan kazada 3'ü erkek, 2'si kadın olmak üzere toplam 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ancak tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

Nijerya'da zincirleme trafik kazası: 20 kişi hayatını kaybetti

Yolların bakımsızlığı ve trafik kurallarının ihlalleri nedeniyle sık sık trafik kazalarının meydana geldiği Nijerya'da Federal Karayolu Güvenliği Teşkilatı'nın (FRSC) istatistiklerine göre, 2025 yılında ülkede 10 bini aşkın kazada 5 bin 289 kişi can verdi.

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ETİKETLER
#Nijerya
#Plateau Eyaleti
#Hawan Kibo Jos Kara Yolu
#Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Plateau Eyaleti Müdürlüğü
#Dünya
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