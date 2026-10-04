Nijerya'da zincirleme trafik kazası: 20 kişi hayatını kaybetti

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İstanbul
Nijerya'nın Plateau eyaletinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. Karşı şeride geçen kamyon dehşet saçtı.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Plateau Eyaleti Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eyaletin Hawan Kibo-Jos kara yolunda kamyon ile karşı yönden gelen 4 aracın çarpıştığı belirtildi.
Yetkililer kazanın fren arızasından kaynaklandığını belirterek, kamyonun fren sisteminin çarpışmadan önce arızalandığını bildirdi.
Zincirleme trafik kazasında 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenlerin tamamının erkek olduğu öğrenildi.
Öte yandan kazada 3'ü erkek, 2'si kadın olmak üzere toplam 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ancak tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.
Yolların bakımsızlığı ve trafik kurallarının ihlalleri nedeniyle sık sık trafik kazalarının meydana geldiği Nijerya'da Federal Karayolu Güvenliği Teşkilatı'nın (FRSC) istatistiklerine göre, 2025 yılında ülkede 10 bini aşkın kazada 5 bin 289 kişi can verdi.