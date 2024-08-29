Nijerya'daki sel felaketlerinde 179 ölü

29 Ağustos 2024 18:18 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 18:18

Nijerya'da minibüs kazasının ardından yangın çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya'da minibüs kazasının ardından yangın çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya’da haftalardır etkili olan şiddetli yağışlar vatandaşların yaşamını olumsuz etkiledi.

Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA) tarafından yapılan açıklamada, sel felaketlerinde en az 179 kişi hayatını kaybettiği aktarılarak, on binlerce kişinin yerinden olduğu belirtildi.

7 EYALET ETKİLENDİ

Açıklamada, şiddetli yağış ve sellerden en kötü etkilenen bölgelerin kuzeybatıdaki 7 eyalet olduğu aktarılarak, söz konusu eyaletlerde toplam 89 kişinin hayatını kaybettiği ve 25 bin hektardan fazla tarım arazinin etkilendiği ifade edildi.

Nijerya'da 2022 yılında yaşanan sellerde, 600'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 1,4 milyon kişi evlerini terk etmiş ve 440 bin hektar tarım arazisi tahrip olmuştu.