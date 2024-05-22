Norveç Netanyahu’yu tutuklamaya hazırlanıyor!

22 May 2024 00:00 - Güncelleme : 22 May 2024 00:03

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Norveç’in Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında tutuklama emri çıkarması halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu tutuklayacağını açıkladı.

İLK AVRUPA ÜLKESİ OLMUŞTU

Norveç, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında tutuklama emri çıkarması halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu tutuklayacağını açıklayan ilk Avrupa ülkesi oldu. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, yaptığı açıklamada, "Eğer Netanyahu ya da hakkında suçlama bulunan Hamas liderlerinden biri Norveç'e gelirse, uluslararası hukuk gereği bunu yapmakla yükümlüyüz. Aynı durum Avrupa'daki tüm ülkeler için de geçerlidir" dedi.

Öte yandan Güney Afrika, Fransa, Belçika ve Slovenya, UCM Başsavcısı Karim Ahmad Khan’ın Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunmasına destek vermişti.

Öte yandan Fransa'nın başkenti Paris'in en prestijli okullarından Yükseköğrenim Okulunda (ENS) öğrenciler ve araştırmacılar, Filistin'e destek amacıyla çadırlar kurarak eylem başlattı. Paris'te kuruluşu 18. yüzyıla dayanan prestijli Yükseköğrenim Okulunun (ENS) bahçesinde öğrenciler, Filistinlilere destek amacıyla çadırlar kurdu.

Filistin destekçisi öğrenciler yerel saatle 13.00'da başlattıkları eylem kapsamında okulun bahçesine sembolik olarak, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Receb'in ismini verdi. Yaklaşık 40 öğrencinin desteklediği eylemde, "Sömürgeleştirmeyi Durdurun. Katliamı Durdurun. Gazze ile Dayanışma" ve "Öğrenciler 'Soykırımla Bağlarınızı Kesin' Diyor. İsrailli Üniversite ve Firmalarla Ortaklığa Hayır" yazılı dövizler kullanıldı.