Norveç'te 'davranışsal bozukluk' sahibi kartal 1'i bebek 4 kişiye saldırdı! Kabusu yetkililer sonlandırdı

10 Eylül 2024 12:51 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 13:10

Son 1 haftada 1'i bebek olmak üzere 4 kişiye saldıran kaya kartalı öldürüldü. Norveç'in orta ve güney bölgesinde yaşanan kartal saldırısının ardından yetkililer, bölge sakinlerini uyardı.

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Norveç'te bir kaya kartalı insanların kabusu haline geldi. Ülkenin orta ve güney bölgelerinde son 1 haftada biri bebek olmak üzere 4 kişiye saldıran kartal yetkililer tarafından öldürüldü. Kartalın son kurbanı ise henüz 20 aylık bir bebek oldu.

Bir çiftliğin bahçesinde oynayan 20 aylık bebek, kartalın hedefi haline geldi ve saldırıda yüzü yaralandı. Bebeği, annesi ve bir komşu kartalın elinden kurtardı. Bebek acil olarak hastaneye götürüldü ve yüzüne dikiş atıldı. Bebeğin babası, "Kartalın nereden geldiğini anlamadık. Çocuğumuzu korumak için uzun süre mücadele ettik" dedi.

KARTAL ÖTANAZİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Kartal, bebeğe saldırmasının ardından Av Koruma ekipleri tarafından yakalandı ve ötanazi uygulandı. Uzmanlar, kartalın saldırganlığını olağandışı olarak yorumladı ve davranış bozukluğundan kaynaklanmış olabileceğini açıkladı. BirdLife Norge'dan kartal uzmanı Alv Ottar Folkestad, "Bu tür saldırılar kaya kartalları için son derece nadir," açıklamasında bulundu.

3 YETİŞKİNİ DE HEDEF ALDI

Öte yandan kartal, bebeğe saldırmadan önce de 3 yetişkini hedef almıştı. Francis Ari Sture, yürüyüş yaptığı sırada kartalın saldırısına uğradığını, sırt çantası olmasa durumunun çok kötü olacağını söylemişti.

Bir diğer kurban Mariann Myrvang ise, "Kartal omzuma konduğunda ayakta duramadım." demişti.

YETKİLİLERDEN 'KARTAL' UYARISI

Yetkililer, bölge sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyarırken, benzer olayların tekrarlanmaması için önlemler alınacağını bildirdi.