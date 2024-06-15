Norveç'ten F-35 kararı: Rus Su-57'si vurulduktan sonra harekete geçtiler

15 Haziran 2024 09:31 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 09:34

ABD İsrail'e yağdırıyor: F-35'ler için imzalar atıldı, İsrail parasını da ödemeyecek!

ABD İsrail'e yağdırıyor: F-35'ler için imzalar atıldı, İsrail parasını da ödemeyecek!

Rusya’nın 5. Nesil savaş uçağı Su-57 geçtiğimiz günlerde Ukrayna Ordusu tarafından gerçekleştirilen Kamikaze İHA saldırısı sonucu hasar aldı. Ukrayna, Rusya ön cephesine Astrahan bölgesindeki Akhtubinsk Hava Üssü’ne 8 Haziran’da İHA’larla saldırı gerçekleştirmişti. Su-57’nin hasar aldığı, MAXAR aracılığıyla doğrulandı. Uydu görüntüleri ortaya çıktı.

F-35 KARARI

Bu gelişme sonrası Avrupa ülkeleri 5. Nesil savaş uçağı F-35’e gözünü çevirdi. Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri hemen hemen aynı özelliklere sahip ABD yapımı F-35’lerin olası saldırılara karşı yerini değiştirdi.

Bardufoss Hava İstasyonu'ndaki dağ hangarı, 40 yıla yakın bir süre kapalı kaldıktan sonra 13 Haziran 2024'te yeniden faaliyete geçirildi ve F-35 uçakları buraya taşındı.

Raporlara göre, Norveç'in Bardufoss Hava İstasyonunda Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin 131. Hava Kanadı görev yapıyor. Modern operasyonel kullanıma uygun şekilde güncellenen yenilenen dağ hangarının, zamanla Indre-Troms bölgesindeki ulusal ve müttefik savaş uçağı faaliyetlerinin artmasına katkıda bulunması bekleniyor.

KAMİKAZE SALDIRILARI ORTAYA ÇIKARDI

Ukrayna'daki savaş, savaş uçaklarının apronda park edildiklerinde ve sertleştirilmiş bir sığınak içinde emniyete alınmadıklarında kamikaze drone saldırılarına karşı ne kadar hassas olduklarını ortaya çıkardı.

Norveç, gelişmiş uçaklarını bu tür bir güvenliğe taşımayı tercih eden ilk ülke değil. Kamuya açık bilgilere göre, aralarında Çin, İtalya, Kuzey Kore, İsveç, İsviçre, Tayvan, Yugoslavya, İran, Vietnam, Güney Afrika ve Pakistan'ın da bulunduğu birçok ülkenin uçakları için yer altı sığınakları kullandığı öne sürülüyor.

Bardufoss'un stratejik önemini anlatan 131 Hava Kanadı komutanı Albay Eirik Stueland, "Bardufoss havaalanı dağıtım konseptinde önemli bir rol üstlenmeye çok uygun." dedi.