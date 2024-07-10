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Norveç'ten Ukrayna’ya büyük jest! 6 adet F-16 hibe edecek

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Temmuz 2024 16:54 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 17:00
Norveç&#039;ten Ukrayna’ya büyük jest! 6 adet F-16 hibe edecek

Norveç, Rusya savaşında savunma çabalarını arttırması amacıyla Ukrayna’ya 6 adet F-16 hibe edecek. Teslimat bu yıl içinde başlayacak.

ABD’nin başkenti Washington DC’de bugün başlayan NATO Liderler Zirvesi’nde Ukrayna’ya yapılacak yardımların da gündemde olması beklenirken, Norveç’ten Ukrayna’ya destek geldi.

Norveç hükümeti, Rusya savaşında savunma çabalarını arttırması için Ukrayna’ya 6 adet F-16 hibe edeceğini açıkladı. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, Ukrayna’ya verilecek F-16’ların tesliminin bu yıl içerisinde başlamasının planlandığını söyledi.

"HAYATİ ÖNEM TAŞIYACAK"

Stoere, “Hava savunma sistemleriyle birlikte savaş uçakları, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savunmasını güçlendirmek için hayati önem taşıyacak” dedi.

Başbakan Stoere, Ukrayna’ya F-16 hibe edileceğini ilk olarak geçtiğimiz yıl ağustos ayında duyurmuş ancak kaç adet savaş uçağı verileceğini açıklamamıştı.

Bu tarihten itibaren Norveç, Ukraynalı pilotların eğitimi için 2 adet F-16’yı Danimarka’ya göndermişti. Zelenskiy, uzun süredir NATO üyesi ülkelerden F-16 talebinde bulunuyordu.

Öte yandan Danimarka Ukrayna’ya 19 adet jet, Hollanda ise 24 uçak verileceğini açıklamıştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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