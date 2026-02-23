Menü Kapat
Nüfusta tarihi değişim! Çin zirveyi kaptırdı: İşte dünyanın en kalabalık ülkeleri sıralaması

Şubat 23, 2026 16:42
1
dünyanın en kalabalık ülkeleri

Dünya, nüfus açısından tarihi günlere ev sahipliği yapıyor. Zira yıllardır dünyanın en kalabalık ülkesi olarak bilinen Çin tahtını elinden kaptırdı. Yerine ise 1  buçuk milyara yakın nüfusuyla başka bir ülke oturdu. İşte ayrıntılar..

2
Nüfusta tarihi değişim! Çin zirveyi kaptırdı: İşte dünyanın en kalabalık ülkeleri sıralaması

2026 yılı pek çok açıdan yeniliklerin ve farklılıkların yılı olmaya aday olduğunu daha ilk baştan gösterdi. World Population Review'in yayımladığı son veriler de bunu kanıtlar nitelikte. Çünkü paylaşılan son verilere göre dünyanın en kalabalık ülkeleri listesinin ilk sırasında değişiklik oldu. Aynı zamanda zirvede yaşanan değişiklik kadar doğudan batıya pek çok ülkenin nüfusuna dair veriler de merak uyandırdı. İşte dünyanın en kalabalık ülkeleri listesinin detayları...

3
Tanzanya

DÜNYANIN EN KALABALIK ÜLKELERİ

20. Tanzanya 72 milyon 563 bin 800

4
Almanya

19. Almanya 83 milyon 644 bin 300

5
Türkiye

18. Türkiye 87 milyon 926 bin 100

6
İran

17. İran 93 milyon 168 bin 500

7
Vietnam

16. Vietnam 102 milyon 177 bin

8
Demokratik Kongo Cumhuriyeti

15. Demokratik Kongo Cumhuriyeti 116 milyon 452 bin

9
Filipinler

14. Filipinler 117 milyon 724 bin

10
Mısır

13. Mısır 120 milyon 101 bin

11
Japonya

12. Japonya 122 milyon 428 bin

12
Meksika

11. Meksika 132 milyon 998 bin

13
Etiyopya

10. Etiyopya: 138 milyon 902 bin

14
Rusya

9. Rusya: 143 milyon 394 bin

15
Bangladeş

8. Bangladeş: 177 milyon 818 bin

16
Brezilya

7. Brezilya: 213 milyon 563 bin

17
Nijerya

6. Nijerya: 242 milyon 432 bin

18
Pakistan

5. Pakistan: 259 milyon 300 bin

19
Endonezya

4. Endonezya: 287 milyon 887 bin

20
ABD

3. ABD: 349 milyon 35 bin

21
Çin

2. Çin: 1 milyar 412 milyon 910 bin

22
Hindistan

1. Hindistan: 1 milyar 476 milyon 630 bin  

