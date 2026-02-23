Nüfusta tarihi değişim! Çin zirveyi kaptırdı: İşte dünyanın en kalabalık ülkeleri sıralaması

2026 yılı pek çok açıdan yeniliklerin ve farklılıkların yılı olmaya aday olduğunu daha ilk baştan gösterdi. World Population Review'in yayımladığı son veriler de bunu kanıtlar nitelikte. Çünkü paylaşılan son verilere göre dünyanın en kalabalık ülkeleri listesinin ilk sırasında değişiklik oldu. Aynı zamanda zirvede yaşanan değişiklik kadar doğudan batıya pek çok ülkenin nüfusuna dair veriler de merak uyandırdı. İşte dünyanın en kalabalık ülkeleri listesinin detayları...