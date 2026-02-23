Nüfusta tarihi değişim! Çin zirveyi kaptırdı: İşte dünyanın en kalabalık ülkeleri sıralaması

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dünya, nüfus açısından tarihi günlere ev sahipliği yapıyor. Zira yıllardır dünyanın en kalabalık ülkesi olarak bilinen Çin tahtını elinden kaptırdı. Yerine ise 1 buçuk milyara yakın nüfusuyla başka bir ülke oturdu. İşte ayrıntılar..
2026 yılı pek çok açıdan yeniliklerin ve farklılıkların yılı olmaya aday olduğunu daha ilk baştan gösterdi. World Population Review'in yayımladığı son veriler de bunu kanıtlar nitelikte. Çünkü paylaşılan son verilere göre dünyanın en kalabalık ülkeleri listesinin ilk sırasında değişiklik oldu. Aynı zamanda zirvede yaşanan değişiklik kadar doğudan batıya pek çok ülkenin nüfusuna dair veriler de merak uyandırdı. İşte dünyanın en kalabalık ülkeleri listesinin detayları...
20. Tanzanya 72 milyon 563 bin 800
19. Almanya 83 milyon 644 bin 300
18. Türkiye 87 milyon 926 bin 100
17. İran 93 milyon 168 bin 500
16. Vietnam 102 milyon 177 bin
15. Demokratik Kongo Cumhuriyeti 116 milyon 452 bin
14. Filipinler 117 milyon 724 bin
13. Mısır 120 milyon 101 bin
12. Japonya 122 milyon 428 bin
11. Meksika 132 milyon 998 bin
10. Etiyopya: 138 milyon 902 bin
9. Rusya: 143 milyon 394 bin
8. Bangladeş: 177 milyon 818 bin
7. Brezilya: 213 milyon 563 bin
6. Nijerya: 242 milyon 432 bin
5. Pakistan: 259 milyon 300 bin
4. Endonezya: 287 milyon 887 bin
3. ABD: 349 milyon 35 bin
2. Çin: 1 milyar 412 milyon 910 bin
1. Hindistan: 1 milyar 476 milyon 630 bin