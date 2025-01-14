Nükleer santral inşaatı sırasında hazine keşfi: Torba dolusu para bulundu

14 Ocak 2025 11:22 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 11:50

İngiltere'de nükleer santral inşaatı esnasında hazine keşfedildi. Anglo-Sakson dönemine ait 321 adet gümüş sikke bulundu. Paralar, kumaş bir torbada, kurşunla kaplanmış bir haldeydi.

İngiltere'de bir nükleer santral inşaatı sırasında Anglo Sakson dönemine ait 321 adet gümüş paralar bulundu. İnşaat sahasına Oxford Cotswold Archaeology (OCA) ekibi indi. Ekip, gümüş sikkelerin 1036-1044 yılları arasında üretildiğini düşündüğünü belirtti. Bu dönemde İngiltere oldukça çalkantılıydı, Kral Edward the Confessor tahta çıktığı bir süreçteydi. Sikkeler, o dönem yaklaşık 320 pence değerindeydi ve bu paralarla 16 inek satın alınabiliyordu.

''HAZİNEYİ KEŞFETTİĞİMDE TİTRİYORDUM''

Kazı ekibinden Andrew Pegg, keşif sırasında büyük bir heyecan yaşadığını, ''Bu hazineyi keşfettiğimde titriyordum. Bu bulgu, Suffolk bölgesinin tarihine değerli bir katkı sağlıyor ve bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.'' sözleriyle ifade etti.

TORBA VE KURŞUN DETAYI ÇOK ÖNEMLİ

Gümüş sikkelerin kumaş torba içinde ve kurşunla kaplanmış halde bulunması, arkeolojik açıdan oldukça değerli bir bilgi sunuyor. OCA’dan Alexander Bliss, “Kumaş torbanın korunmuş olması, hazinenin bir bütün olarak analiz edilmesine olanak tanıyor. Bu da bulguyu daha da özel kılıyor” dedi.

SİYASİ DEĞİŞİM ENDİŞESİYLE SAKLANMIŞ OLABİLİR

Paraları saklayan kişinin yerel bir yetkili olduğu fakat ulusal düzeyde bir öneme sahip olmayan orta sınıf bir birey olduğu düşünülüyor. Sahibinin o dönemdeki siyasi değişimlerden endişe duyarak servetini saklamış olabileceği düşünülüyor. Fakat neden geri almadığına dair bir bilgi yok. Ölüm, sürgün veya başka engeller bu duruma neden olmuş olabilir.