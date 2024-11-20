Nükleer savaş durumunda Rusya'nın hedefindeki ülkeler! Devlet televizyonu bir bir açıkladı

20 Kasım 2024 17:15 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 17:20

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni nükleer doktrini imzalamasının ardından Rus basınında dikkat çeken bir haber yer aldı. Rus devlet televizyonu, Moskova'nın nükleer savaş durumunda ilk olarak hangi ülkeleri hedef alacağını açıkladı.

ABD'nin ardından Batılı ülkeler de konsoloslukları kapattı! Rusya, Ukrayna'ya büyük bir saldırı planlıyor

ABD'nin ardından Batılı ülkeler de konsoloslukları kapattı! Rusya, Ukrayna'ya büyük bir saldırı planlıyor

Rusya​ ve Ukrayna​ arasındaki savaş gerilimi, ABD'nin füze izniyle beraber zirveye tırmandı. Rus lider Vladimir Putin​, Ukrayna'nın Amerikan yapımı ATACMS füzeleriyle Rus topraklarının vurulmasının ardından yeni nükleer doktrini imzaladı. Bu doktrin, Putin'in nükleer bir savaş başlatabileceğinin göstergesi oldu. Putin'in imzasının ardından Rus basınında da dikkat çeken bir haber dolaşıma girdi.

RUSYA'NIN HEDEFİNDEKİ ÜLKELER

Rus devlet televizyonu, nükleer savaş​ çıkması durumunda Putin'in ilk olarak hangi ülkeleri hedef alacağını açıkladı. Rus TV sunucusu yayında, İngiltere'ye yönelik tehditler savurup, Kremlin'in bu ülkeye 'özel ilgi' göstereceğini söyledi.

Haberde, İngiltere'nin yanı sıra bir dizi ülke de sayıldı; Baltık ülkeleri, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Almanya ve Fransa. Bu ülkelerin potansiyel bir füze saldırısının ilk hedefleri olduğu belirtildi.

İNGİLTERE'YE 'ÖZEL İLGİ'

İngiltere hakkında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Geleneksel düşmanımız olarak İngiltere'ye özel ilgi göstereceğiz çünkü Rus Kuzey Filosu'nun önemli bir kısmı ona karşı çalışacak. Washington, yalnızca Londra'yı değil, Manchester, Birmingham ve Kral'ın nükleer füzeleri "trident" olarak depoladığı İskoçya'daki en büyük deniz üssü Devonport, Clyth'i, Sheerness limanını ve Kent bölgesindeki Chatham tersanesini de saldırı altına alıyor."