Nükleer silahlardan sorumlu Rus korgenerale yönelik suikast anı! Ukrayna saldırıyı üstlendi

17 Aralık 2024 16:57 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 17:09

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Ukrayna tarafından öldürülen Rus ordusunun nükleer savunma kuvvetlerinin başındaki Korgeneral İgor Kirillov ve yardımcısının hayatını kaybettiği suikastın görüntüsü ortaya çıktı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Ukrayna tarafından öldürülen Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Başkanı Korgeneral İgor Kirillov ile yardımcısının suikast anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bir binanın girişindeki elektrikli scootera yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu ölümünün ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, korgeneral ve yardımcısının binadan çıktıktan sonra şiddetli patlama meydana geldiği, ortalığı yoğun duman kapladığı görüldü. Patlamanın şiddetiyle aracın camların da kırıldığı kameraya yansıdı.

UKRAYNA SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) bir kaynak, İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, saldırının arkasında Ukrayna'nın olduğunu doğruladı. Kaynak, "Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği'nin başındaki ismin tasfiyesi SBU'nun işidir" ifadelerini kullandı.

'KİMYASAL SİLAHLARDAN SORUMLU'

Öte yandan 54 yaşındaki Korgeneral Kirillov, Ukraynalı savcılar tarafından dün Ukrayna'da yasaklı kimyasal silahların kullanıldığı iddiasıyla gıyaben suçlanmıştı.

Kirillov, Ukrayna tarafından Rusya topraklarında suikasta uğrayan en kıdemli Rus askeri yetkili oldu.