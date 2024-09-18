Nükleer silahları dünyaya gösterdi, balistik füzeleri peş peşe ateşledi

18 Eylül 2024 09:56 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:08

Uranyum zenginleştirilen bir tesisin fotoğraflarını yayınlayan ve nükleer silah geliştirdiğini dünyaya ilan eden Kuzey Kore'den tepki çeken bir hamle geldi. Birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlatıldı.

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Kuzey Kore​, uranyum zenginleştiren bir tesisin fotoğraflarını yayınlayarak nükleer silah​ geliştirdiğini dünyaya duyurmuştu. Dünyayı tedirgin eden bu olayın ardından ülkenin kuzeydoğusuna doğru birden fazla kısa menzilli balistik füze​ fırlattığı bildirildi.

Güney Kore​ Genelkurmay Başkanlığı (JCS) tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 06.50 civarında Güney Phyongan eyaletindeki Kaechon bölgesinden fırlatılan füzelerin yaklaşık 400 kilometre yol aldığı belirtildi.

"EN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Füzelerin sayısı ve nereye düştüğüne dair ayrıntıların verilmediği açıklamada "Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'ndaki barış ve istikrarı ciddi şekilde tehdit eden bu füze denemelerini güçlü bir şekilde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

JAPONYA'DAN DA TEPKİ GELDİ

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füzelerin Kuzey Kore'nin doğu kıyılarına, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü aktarıldı.