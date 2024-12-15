Nusret Gökçe'nin cappuccino'su ile başladı, 24 ayar altınlı suya dönüştü! Üstelik restoranların en ucuz ürünü

15 Aralık 2024 15:30 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 16:12

Nusret Gökçe'nin seneler önceki altınlı cappuccino'su suya dönüştü. Dubai'deki lüks restoranlarda 24 ayar altınlı şişe sular satılmaya başlandı. Altın içeren suyun fiyatı ise dudak uçuklatsa da restoranların en ucuz ürünü olarak yer alıyor.

Sosyete Kasabı olarak anılan Nusret Gökçe'nin 2020 yılında piyasaya sürdüğü altın tozlu cappucino, Dubai​'de altınlı su olarak insanların karşısına çıktı. Lüks gıda çılgınlığı suya da sıçradı. Altınlı et, altınlı cappuccino, altınlı baklava derken son olarak Dubai'deki restoranlarda 24 ayar altınlı su satılmaya başlandı.

FİYATINA RAĞMEN RESTORANIN EN UCUZU

Zenginlerin uğrak mekanları olan lüks restoranlarda satılan 24 ayar altınlı şişe suyunun fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Fakat altınlı ürün, restoranların en ucuzu. Bir şişe altınlı su 3 bin TL'ye denk geliyor. Bu fahiş fiyata rağmen birçok restoranın menüsündeki en ucuz ürün olarak bulunuyor.

'ALTINLI SU FAYDALI' İDDİASI

Sudaki küçük altın parçalarının vücut tarafından sindirilebildiği ve kana karıştığı belirtiliyor. Ayrıca bu altınlı suların tonik, stres önleyici ve yaşlanma karşıtı özelliklere sahip olduğu iddia ediliyor.

Daha önce altınla kaplı biftek ve kebabın da on binlerce TL karşılığında tadılabildiği ülkede, şu aralar Türk kökenli yiyecekler de dikkat çekiyor. Nusret Gökçe'nin altın tozlu cappucino'su ile başlayan çılgınlık altınlı su ile şimdilik zirve noktasında.