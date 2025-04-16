O ülke İsrail vatandaşlarına girişi yasakladı! Hamas'tan açıklama geldi

İsrail'in yıllardan beri sürdürdüğü ve 7 Ekim 2023'ten beri de daha sarsıcı, soykırımı aratmayan Gazze saldırılarına karşı Maldivler'den önemli bir adım geldi.

YASA MECLİSTEN GEÇTİ

Maldivler'de İsrail vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi için düzenlenen gösterilerin ardından ana muhalefetteki Maldivler Demokratik Partisi (MDP) tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan ve İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engelleyen yasa, parlamentoda oy çokluğuyla kabul etti.

DEVLET BAŞKANI: "FİLİSTİN'DE SÜREN ZULME DURUŞUMUZU GÖSTERDİK"

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, Facebook hesabından açıklama yaparak "İsrail pasaportu taşıyan kişilerin Maldivler'e girişi yasaklandı." ifadesini kullandı.

Bu adımın, İsrail'in, Filistin'de devam eden zulmüne karşı ülkenin duruşunu gösterdiğini belirten Muizzu, Maldivler'in Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

HAMAS: CESUR BİR KARAR

Hamas yaptığı yazılı açıklamada, Muizzu'nun yürürlüğe girecek yasayı onaylamasını "doğru yönde atılmış cesur bir karar" olarak niteledi.

Açıklamada, yasayla atılan adımın "Faşist işgalci güçlerin özellikle Gazze Şeridi'nde olmak üzere Filistin halkına yönelik işlediği soykırım savaşı ve vahşi suçları reddeden ahlaki duruşla uyumlu olduğu" kaydedildi.

"İnsancıl örf ve uluslararası hukuku hiçe sayan ihlaller ve suçların bedelini ödetmek için azgın Siyonist oluşumun izole edilmesi gerektiğinin" altını çizen Hamas, diğer ülkelere de Maldivlerin söz konusu yasayla attığı adımı takip etmeleri çağrısı yaptı.