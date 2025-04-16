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 | Berkay Alptekin

Obama ile Trump Harvard için karşı karşıya geldi! Anlaşmazlık büyüyor

Harvard Üniversitesi, ABD Başkanı Trump yönetiminin taleplerini kabul etmedi. Aradan geçen saatler sonra Trump, üniversiteye sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonu dondurdu. Gerilimin ve anlaşmazlığın büyüdüğü çatışmada Harvard Üniversitesi'ne Trump'tan yeni bir tehdit geldi.

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Obama ile Trump Harvard için karşı karşıya geldi! Anlaşmazlık büyüyor
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 11:29

ABD Başkanı Donald Trump ile dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Harvard arasındaki anlaşmazlık büyüyor. Harvard Üniversitesi, Trump yönetimin taleplerini kabul etmeyeceğini bildirmesinin ardından üniversitenin 2,2 milyar dolarlık fonu ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedeli dondurulmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Trump'tan Harvard'a yeni bir tehdit geldi.

Obama ile Trump Harvard için karşı karşıya geldi! Anlaşmazlık büyüyor

TRUMP ÖZÜR BEKLİYOR

Trump, Harvard'ın vergi muafiyetini elinden almakla tehdit etti ve üniversitenin özür dilemesi gerektiğini söyledi.
Trump sosyal medya paylaşımında, Harvard'ın bu şekilde devam etmesi halinde vergi muafiyet statüsünü sonlandırmayı düşündüğünü ifade etti. Ancak bunu nasıl yapacağını söylemedi, çünkü ABD vergi kanuna göre, çoğu üniversite kamu eğitimi amaçları için federal gelir vergisinden muaf tutuluyor.

Obama ile Trump Harvard için karşı karşıya geldi! Anlaşmazlık büyüyor

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ SAVUNDU

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Filistin'e destek gösterilerinde öne çıkan Harvard Üniversitesinin fonlarının Trump tarafından dondurulmasını "antisemitizmle ilgili yasaların" uygulanmasıyla savundu.

Leavitt, Harvard ve önde gelen diğer bazı üniversitelerin "antisemitizmin yükseldiği yerler" haline geldiğini savunarak, yönetim olarak antisemitizmle ilgili yasalar çerçevesinde buna izin vermeyeceklerini söyledi.
"Başkan, bu üniversitelerin federal yasalara uymaları gerektiği konusunda oldukça net. Ayrıca Harvard'ın özür dilemesini istiyor. Harvard, üniversite kampüslerinde Yahudi Amerikalı öğrencilere karşı yapılan korkunç antisemitizmden dolayı özür dilemelidir." diyen Leavitt, üniversiteyle ilgili açıklamalarında en çok "antisemitizm" vurgusu yaptı.

"Ne yazık ki Harvard, Başkan'ın ya da yönetimin taleplerini ciddiye almadı." ifadesini kullanan Leavitt, artık antisemitizmle ilişkilendirilen herhangi bir okulun fon alamayacağını söyledi.

Obama ile Trump Harvard için karşı karşıya geldi! Anlaşmazlık büyüyor

TRUMP İLE HARVARD ARASINDAKİ BUZLAR

Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek, federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.

Trump yönetiminin Harvard Üniversitesi Rektörü Alan Garber'a 11 Nisan günü gönderdiği mektupta, "Harvard son yıllarda federal yatırımı haklı çıkaran hem fikri hem de medeni koşullarını yerine getirmede başarısız oldu" denilmişti.
Trump yönetiminin mektubunda şu ifadelere yer verildi:

"Amerika Birleşik Devletleri, Harvard Üniversitesi'nin faaliyetlerine, akademik keşif ve akademik mükemmelliğin ülkeye sağladığı değer nedeniyle yatırım yapmıştır. Ancak bu yatırım bir hak değildir. Bu, Harvard'ın federal medeni haklar yasalarını desteklemesine bağlıdır. Harvard, son yıllarda federal yatırımı haklı çıkaran hem entelektüel hem de medeni haklar koşullarını yerine getirmede başarısız oldu."

Yönetimin, Harvard'a gönderdiği mektupta, Harvard'a sağlanan fonun kesilmemesi için bazı şartlar sunuldu. Bu şartlar arasında; yönetim reformları, liyakate dayalı işe alım reformu, işe alımda bakış açısı çeşitliliği ve antisemitizm reformu gibi başlıklar yer aldı.

Obama ile Trump Harvard için karşı karşıya geldi! Anlaşmazlık büyüyor

HARVARD'DAN SERT ÇIKIŞ: YASAL HAKLARI İHLAL ETTİ

Harvard Üniversitesi, bu mektuptan 4 gün sonra Trump yönetiminin taleplerini sağlamayacağını bildirmişti, üniversitenin bu açıklamasından saatler sonra Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fon ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedeli dondurulmuştu.

Harvard Üniversitesi'nden yapılan ilk açıklamada, Trump yönetiminin üniversitenin yönetim, öğrenci kabul ve işe alım uygulamalarında köklü değişiklikler yapma talebinin Harvard'ın yasal haklarını ihlal ettiği belirtilmişti.

"Üniversite, bağımsızlığını teslim etmeyecek ya da anayasal haklarından feragat etmeyecektir. Ne Harvard ne de başka bir özel üniversite, kendisini federal hükümetin kontrolüne bırakabilir." ifadelerine yer verilen açıklamada, üniversitenin diyaloga açık olduğu ancak yönetimin taleplerine uymayacağı vurgulanmıştı.

Obama ile Trump Harvard için karşı karşıya geldi! Anlaşmazlık büyüyor

OBAMA'DAN HARVARD'A DESTEK GELDİ

ABD'nin 44. Başkanı olan Barrack Obama, Trump yönetimi ile Harvard Üniversitesi arasındaki gerilime değindi. Sosyal medya hesabı X üzerinden açıklamalarda bulumnan Obama, "Harvard, diğer yüksek öğrenim kurumları için bir örnek teşkil etti. Akademik özgürlüğü engellemeye yönelik hukuka aykırı ve beceriksiz bir girişimi reddederken, Harvard'daki tüm öğrencilerin entelektüel sorgulama, titiz tartışma ve karşılıklı saygı ortamından faydalanabilmelerini sağlamak için somut adımlar attı. Diğer kurumların da aynısını yapmasını umalım." ifadelerine yer verdi.

Obama ile Trump Harvard için karşı karşıya geldi! Anlaşmazlık büyüyor

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ETİKETLER
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#Obama
#Akademik Özgürlük
#Dünya
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