Obama, Joe Biden'ı tehdit etti! Seçim sürecinde ortalığı karıştıran iddia

27 Temmuz 2024 23:05 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 23:14

Yeniden başkanlığa aday olarak sağlık durumundaki sıkıntılar sebebiyle eleştirilerin hedefinde olan ve anketlerde de Trump'ın gerisinde kalan Joe Biden'ın çekilmemesi halinde 25'inci maddenin işletileceği yönünde Obama tarafından tehdit edildiği öne sürüldü.

"HARRIS'İN ONAYINI ALDIK' DEDİ"

ABD'li gazeteci ve Pulitzer ödüllü Seymour Hersh, Substack'te yayımlanan makalesinde, “Obama kahvaltıdan sonra Biden'ı aradı ve ona ‘Durum şöyle. 25. Ek Madde’yi yürürlüğe sokmak için (ABD Başkan Yardımcısı Kamala) Harris'in onayını aldık' dedi” ifadesini kullandı.

ABD Anayasası'nın 25. Ek Maddesi’nin, bir ABD başkanının görevini yerine getiremeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda, başkanın görevden alınarak yerine başkan yardımcısının geçici olarak görevi devralmasını içerdiğini anımsatan Hersh, Obama'nın Biden'ı aradığı sırada Harris'in ABD başkanlığına aday olmak için Demokratların desteğini alacağı çoktan belli olduğunu kaydetti.

Hersh, Obama'nın Biden'ı aramasının, Demokrat Parti bağışçılarının duydukları hoşnutsuzluk ve her zaman aklı başında olmayan bir adamın başkan adayları olarak kaldığı sürece partiye fon sağlamaya artık istekli olmamasından kaynaklandığını belirtti.

ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım'da yapılacak. Demokrat Parti'nin başkan adayının Biden olması bekleniyordu, ancak Haziran ayında Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile yaptığı münazaradaki başarısız performansının ardından Demokratlar arasında Biden'ın yarıştan çekilmesi yönündeki çağrılar hızla arttı. Biden, 21 Temmuz'da yarıştan çekilmeye karar verdi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkan adaylığını destekledi.

ANAYASANIN 25. EK MADDESİ UYGULANIYOR

ABD Anayasası'na, başkanın ölmesi ya da görevini yapamayacak hale gelmesi durumunda, görevi başkan yardımcısının devralmasına ilişkin prosedürleri belirleyen bir madde koyma ihtiyacı John Kennedy'in suikasta kurban gitmesinin ardından ortaya çıktı.

Aslında 1950'lerde başkanlık yapan Dwight Eisenhower'ın görevi başındayken ciddi bir kalp krizi geçirmesi sonrası hükümet krizi çıkmış ancak anayasada bunu belirleyen bir madde bulunmadığından ani bir kararla o dönem başkan yardımcısı olan Richard Nixon göreve getirilmişti.

22 Kasım 1963'teki Kennedy suikastinin ardından ise usuller net bir şekilde belirlendi ve Anayasa'ya 25. Ek Maddesi yazılmıştı.

6 Haziran 1965'te Kongreye sunulan 25. Ek Madde, 10 Şubat 1967'de onaylandı ve yasalaştı.